США посилюють тиск на одного з союзників по НАТО через російські енергоносії

Туреччина є третім за величиною покупцем російської нафти після Китаю та Індії.

Сполучені Штати закликали союзників по НАТО припинити купівлю російських енергоносіїв, щоб сприяти завершенню війни в Україні. Про це з посиланням на Державний департамент США повідомляє Bloomberg.

Так, американці посилили тиск на Туреччину. Саме відмову від купівлі російських енергоносіїв обговорювали під час зустрічі віцепрезидента США Джей Ді Венса і американського держсекретаря Марко Рубіо з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом.

Зазначимо, що Туреччина – третій за величиною покупець російської нафти після Індії та Китаю. Нові санкції з боку США вже призвели до того, що турецькі НПЗ зменшили обсяги закупівлі російської нафти, втім країна не планує повністю відмовлятися від імпорту російської сировини.

Відео дня

Варто також сказати, що РФ виступає найбільшим постачальником природного газу для Туреччини. Сьогодні між країнами ведуться перемовини щодо укладення довгострокових контрактів, оскільки діючі угоди завершаються наприкінці року.

Аналітики Bloomberg вважають, що тиск з боку США ‎може створити "потенційні труднощі"‎ для Туреччини. Водночас, за їхніми словами, Анкара перебуває у "‎хорошій позиції"‎ завдяки диверсифікації.

Російські енергоносії на світовому ринку

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна домоглася від Сполучених Штатів виключення із санкцій щодо російських енергоносіїв. Орбан підкреслив, що такі кроки дозволять "захистити зниження рахунків за комунальні послуги".

Також повідомлялося, що в Австралії знайшли лазівку, яка дозволяє імпортувати російську нафту. Як зазначалося, до країни було переправлено мільйони тонн російської нафти через порт, що частково належить австралійському інвестиційному банку Macquarie Bank.

