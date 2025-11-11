Столицю Великої Британії Лондон вкотре вкотре визнали найкращим містом світу.
Такого висновку дійшли аналітики Resonance Consultancy, проаналізувавши 270 міст по всьому світу.
"Від культурних столиць до економічних гігантів – у нашому рейтингу "Найкращі міста світу 2026" представлено 100 найбільших міст світу в більш ніж 270 містах світу. Цей знаковий рейтинг, що ґрунтується на унікальному поєднанні аналізу даних і реального сприйняття від Resonance Consultancy, виокремлює найвпливовіші та економічно перспективні міста світу, в яких приємно жити, бути туристом та інвестувати", – зазначають автори рейтингу.
Чому Лондон – найкраще місто світу
Автори дослідження зазначають, що британська столиця посідає перше місце в рейтингу найкращих міст світу вже 11-й рік поспіль. Цього разу Лондон посів перші місця в трьох із 34 підкатегорій (більше, ніж будь-яке інше місто), зокрема, лідируючи в індексах процвітання, привабливості та зручності для життя.
"Чарівна сила Лондона продовжує приваблювати міжнародну аудиторію – від студентів і підприємців до туристів і великих корпорацій. Впевнене відновлення міста після пандемії відображається у високих витратах іноземних туристів, які 2024 року досягли майже 22 мільярдів доларів (порівняно з 17,4 мільярда доларів 2023 року) та забезпечили Лондону третє місце у світі за цим показником, випередивши такі напрямки, як Нью-Йорк і Дубай", – йдеться в результатах дослідження.
При цьому лондонські аеропорти посідають перше місце в рейтингу 100 найкращих міст.
Тим часом, сплеск інтересу до міста з боку багатих американців, незадоволених нинішньою політичною ситуацією в країні, стимулює розвиток ринку елітної нерухомості, зазначають аналітики.
Крім того, наразі докладаються зусилля щодо поліпшення зв'язку між різними визначними пам'ятками міста: місцева мережа метрополітену значно покращилася останніми роками, зокрема, завдяки розширенню революційної лінії Elizabeth, яка безпосередньо з'єднує Редінг, Хітроу, Еббі Вуд і Шенфілд через центр Лондона. Водночас станція Bond Street, відкрита 2022 року, ще більше посилила яскраву чарівність Вест-Енду.
Також ключовим фактором зростання Лондона залишається організація простору, наприклад, довгоочікувана надземна зелена зона Camden Highline завдовжки понад 1,5 км, відкриття якої заплановано на 2027 рік.
"Лондон – місто постійного оновлення. Саме ця чудова прихильність постійному зростанню дозволила нам зберегти титул найкращого міста світу. У 2025 році ми запустили 10-річний план розвитку столиці та відсвяткували низку перемог: рекордні масштаби лондонських проєктів, які виходять на світовий рівень, зростання кількості відвідувачів та майже 10 мільярдів фунтів стерлінгів (близько 13,13 мільярда доларів – ред.) запланованих інвестицій у нашу економіку вражень упродовж наступного десятиріччя", – зазначила генеральна директорка London & Partners Лора Сітрон.
Зміни в десятці найкращих міст світу
Четвірка лідерів у рейтингу найкращих міст світу на 2026 рік не змінилася порівняно з минулим роком – Нью-Йорк, Париж і Токіо зберегли свої позиції.
А ось Сінгапур опустився з п'ятого на шосте місце, пропустивши вперед іспанську столицю Мадрид, яка роком раніше посідала сьоме місце. Італійська столиця Рим при цьому опустилася з шостої на сьому сходинку.
Також цього року в десятку увірвався Дубай, посівши восьме місце, тоді як Сідней вилетів з десятого місця. Берлін залишився на дев'ятому місці, а Барселона опустилася з восьмого на десятий рядок.
10 найкращих міст світу на 2026 рік
- Лондон (Велика Британія).
- Нью-Йорк (США).
- Париж (Франція).
- Токіо (Японія).
- Мадрид (Іспанія).
- Сінгапур
- Рим (Італія).
- Дубай (ОАЕ).
- Берлін (Німеччина).
- Барселона (Іспанія).
Інші новини Лондона
Як повідомляв УНІАН, раніше цього року Лондон також очолив рейтинг найгламурніших міст світу.
Крім того, столиця Великої Британії потрапила до п'ятірки найпопулярніших туристичних напрямків світу в 2025 році.
