Очолює рейтинг британська столиця Лондон.

Столицю Великої Британії Лондон вкотре вкотре визнали найкращим містом світу.

Такого висновку дійшли аналітики Resonance Consultancy, проаналізувавши 270 міст по всьому світу.

"Від культурних столиць до економічних гігантів – у нашому рейтингу "Найкращі міста світу 2026" представлено 100 найбільших міст світу в більш ніж 270 містах світу. Цей знаковий рейтинг, що ґрунтується на унікальному поєднанні аналізу даних і реального сприйняття від Resonance Consultancy, виокремлює найвпливовіші та економічно перспективні міста світу, в яких приємно жити, бути туристом та інвестувати", – зазначають автори рейтингу.

Чому Лондон – найкраще місто світу

Автори дослідження зазначають, що британська столиця посідає перше місце в рейтингу найкращих міст світу вже 11-й рік поспіль. Цього разу Лондон посів перші місця в трьох із 34 підкатегорій (більше, ніж будь-яке інше місто), зокрема, лідируючи в індексах процвітання, привабливості та зручності для життя.

"Чарівна сила Лондона продовжує приваблювати міжнародну аудиторію – від студентів і підприємців до туристів і великих корпорацій. Впевнене відновлення міста після пандемії відображається у високих витратах іноземних туристів, які 2024 року досягли майже 22 мільярдів доларів (порівняно з 17,4 мільярда доларів 2023 року) та забезпечили Лондону третє місце у світі за цим показником, випередивши такі напрямки, як Нью-Йорк і Дубай", – йдеться в результатах дослідження.

При цьому лондонські аеропорти посідають перше місце в рейтингу 100 найкращих міст.

Тим часом, сплеск інтересу до міста з боку багатих американців, незадоволених нинішньою політичною ситуацією в країні, стимулює розвиток ринку елітної нерухомості, зазначають аналітики.

Крім того, наразі докладаються зусилля щодо поліпшення зв'язку між різними визначними пам'ятками міста: місцева мережа метрополітену значно покращилася останніми роками, зокрема, завдяки розширенню революційної лінії Elizabeth, яка безпосередньо з'єднує Редінг, Хітроу, Еббі Вуд і Шенфілд через центр Лондона. Водночас станція Bond Street, відкрита 2022 року, ще більше посилила яскраву чарівність Вест-Енду.

Також ключовим фактором зростання Лондона залишається організація простору, наприклад, довгоочікувана надземна зелена зона Camden Highline завдовжки понад 1,5 км, відкриття якої заплановано на 2027 рік.

"Лондон – місто постійного оновлення. Саме ця чудова прихильність постійному зростанню дозволила нам зберегти титул найкращого міста світу. У 2025 році ми запустили 10-річний план розвитку столиці та відсвяткували низку перемог: рекордні масштаби лондонських проєктів, які виходять на світовий рівень, зростання кількості відвідувачів та майже 10 мільярдів фунтів стерлінгів (близько 13,13 мільярда доларів – ред.) запланованих інвестицій у нашу економіку вражень упродовж наступного десятиріччя", – зазначила генеральна директорка London & Partners Лора Сітрон.

Зміни в десятці найкращих міст світу

Четвірка лідерів у рейтингу найкращих міст світу на 2026 рік не змінилася порівняно з минулим роком – Нью-Йорк, Париж і Токіо зберегли свої позиції.

А ось Сінгапур опустився з п'ятого на шосте місце, пропустивши вперед іспанську столицю Мадрид, яка роком раніше посідала сьоме місце. Італійська столиця Рим при цьому опустилася з шостої на сьому сходинку.

Також цього року в десятку увірвався Дубай, посівши восьме місце, тоді як Сідней вилетів з десятого місця. Берлін залишився на дев'ятому місці, а Барселона опустилася з восьмого на десятий рядок.

10 найкращих міст світу на 2026 рік

Лондон (Велика Британія). Нью-Йорк (США). Париж (Франція). Токіо (Японія). Мадрид (Іспанія). Сінгапур Рим (Італія). Дубай (ОАЕ). Берлін (Німеччина). Барселона (Іспанія).

