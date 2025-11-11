Зокрема, ворог окупував Катеринівку (Донецька область) та Новомиколаївку (Запорізька область).

Також у їхньому Telegram зазначається, що загарбники просунулися поблизу Олександро-Калинового (Донеччина), Променя (Донеччина), Солодкого, Нового та Яблукового (Запорізька область).

Просування ворога - що відомо

Як повідомляв УНІАН, в районі Бологівки на Харківщині противник знову перетнув державний кордон, а також просунувся у Вовчанську. Так, засновник підрозділу "KRAKEN" Костянтин Немічев розповів, що вздовж частини лінії кордону існує так звана "буферна зона" - близько 5 кілометрів, де немає постійної присутності ані наших військ, ані противника, і саме цим активно користується РФ.

"Нагадаю, що в планах РФ є задум з’єднати угрупування у Вовчанську та Дворічній. Вище перераховані дії можуть бути елементом підготовки до нових наступальних операцій", - сказав Немічев.

При цьому додав, що якщо противнику не вдасться взяти Куп’янськ, то він, найімовірніше, переключить свої сили саме на цей напрям.

10 листопада аналітики зазначали, що ворог просунувся поблизу Середнього, Майського, Котлиного (Донецька обл.) та Красногірського (Запорізька обл.). Поблизу важливого райцентра Гуляйполе росіяни також мали просування поблизу населених пунктів Злагода, Солодке та Охотниче.

Крім того, ворог просунувся поблизу населеного пункту Степова Новоселівка, що на схід від Куп'янська у Харківські області.

