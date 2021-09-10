Дослідження планують надати вже в найближчі тижні.

Компанія BioNTech розробила COVID-вакцину для дітей. Передбачається, що її можна буде використовувати у віці від 5 до 11 років.

Про це повідомляє Reuters.

Німецька біотехнологічна компанія BioNTech протягом наступних кількох тижнів планує представити дослідження вакцини від коронавірусу для дітей у віці від 5 до 11 років. Крім того, компанія готується подати заявку на визнання цього препарату в усьому світі.

Поки що відомо, що COVID-вакцина для дітей матиме менші дози.

Читайте також"8-й ген" і "спайковий білок": у мережі серед українців поширюють новий міф про вакцинацію (фото)Також повідомляється, що до кінця року компанія планує розробити вакцину для дітей від 6 місяців до 2 років, а також отримати дозвіл на її використання.

Вакцинація дітей від коронавірусу: що відомо

У червні 2021 року Всесвітня організація охорони здоров'я опублікувала рекомендації, де вперше заявила, що дітей можна вакцинувати від коронавірусу.

Нещодавно українське МОЗ затвердило рекомендації вакцинації від коронавірусу дітей від 12 років в деяких випадках. Вакцинувати дітей дозволили препаратом Comirnaty від Pfizer/BioNTech. Для отримання щеплення батькам дітей 12 - 15 років, або дитини у віці 16–17 років повинні звернутися до педіатра або сімейного лікаря.

11 серпня стало відомо, що в США серед пацієнтів з COVID-19 все більше і більше дітей, тому влада закликала прискорити схвалення дитячої COVID-вакцини.

1 вересня влада Куби заявила про плани вакцинувати дітей віком від 2 до 18 років своєю вітчизняною вакциною Soberana-2.

В Україні ж всі COVID-вакцини рекомендовані для застосування у віці від 18 років.

Автор: Анастасія Горбачова