Педіатри також висловлюють стурбованість щодо збільшення кількості дітей, які заразилися коронавірусом.

У США продовжує зростати кількість інфікованих COVID-19 серед дітей, а все через поширення штаму "Дельта". За останні 2 тижні кількість випадків захворювання дітей зросла на 4%.

Тож науковці закликають уряд пришвидшити затвердження вакцини для осіб, віком до 12 років, пише The Guardian.

Новий аналіз даних Американської академії педіатрії (AAP) показав, що діти становлять 15% нових випадків, зареєстрованих минулого тижня, загалом майже – 94 тисячі особи.

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Попри це, у США серед дітей все ще небагато госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 - до 1,9%, але все більше дітей звертається за допомогою. Педіатри також висловлюють стурбованість щодо збільшення кількості дітей, які заразилися коронавірусом.

"Рівень амбулаторного лікування коронавірусу збільшився з 1% до 20% за місяць. Лікували 18 дітей, хворих на коронавірус, 6 – в реанімації. На апараті штучної вентиляції легень було 3, зокрема тримісячна дитина", – розповів лікар Марк Клайн, керівник дитячої лікарні Нового Орлеану.

Проте COVID-вакцинацію дітей до 12 років можуть схвалити у США лише в середині зими 2021 року.

Вакцинація дітей проти коронавірусу: що відомо

У червні 2021 року Всесвітня організація охорони здоров'я опублікувала рекомендації, де вперше заявила, що дітей можна вакцинувати проти коронавірусу.

Нещодавно українське МОЗ затвердило рекомендації вакцинації проти коронавірусу дітей від 12 років у деяких випадках. Вакцинувати дітей дозволили препаратом Comirnaty від Pfizer/BioNTech. Для отримання щеплення батькам дітей 12 – 15 років або самі дити віком 16 – 17 років повинні звернутися до педіатра або сімейного лікаря дитини.

Автор: Вікторія Гордієнко