Підлітки отримають перші щеплення вже цього тижня, а дітей молодшого віку почнуть вакцинувати з середини вересня.

Влада Куби планує вакцинувати дітей у віці від 2 до 18 років своєю вітчизняною вакциною Soberana-2.

Таким чином країна сподівається досягти 90% рівня вакцинації до грудня, пише The Guardian.

Підлітки отримають перші щеплення вже цього тижня, а дітей молодшого віку почнуть вакцинувати від середини вересня.

За даними державного виробника Finlay Institute, випробування вакцини на дітях показали, що вона безпечна і викликає сильнішу імунну відповідь, ніж у дорослих.

Офіційний представник Міністерства охорони здоров'я Ілеана Моралес Суарес заявила, що вакцинація проти COVID-19 проводитиметься аналогічно до щорічної вакцинації проти різних дитячих хвороб.

Близько половини з 11,3 мільйона жителів Куби вже отримали принаймні одну дозу вакцини, при цьому понад 3,5 мільйона осіб були вакциновані повністю.

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Автор: Катерина Комолова