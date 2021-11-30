Всього підтверджено понад 40 випадків зараження в європейських країнах.

Перший випадок зараження штамом "Омікрон" зафіксували в Німеччині. Житель Лейпцига останнім часом не був за кордоном та не контактував ні з ким, хто подорожував.

Про це пише німецьке видання Spiegel.

За даними Департаменту охорони здоров'я Лейпцига, у 39-річного чоловіка підтвердили саме цей штам коронавірус. За два дні в Німеччині виявили вже кілька випадків зараження штамом "Омікрон", але всі пацієнти повернулися з поїздки в ПАР.

Станом на 30 листопада в 10 країнах Європейського Союзу підтверджено 42 випадки зараження штамом "Омікрон"

Читайте такожШтам коронавірусу "Омікрон" може бути потенційною загрозою для України - експертЗа словами директора Європейського центру з профілактики та контролю захворюваності Андреа Аммона, виявлені випадки були легкими або безсимптомними.

Наразі невідомо, як новий штам коронавірусу вплине на ефективність вакцин від COVID-19.

Новий штам коронавірусу "Омікрон" - що відомо

Уперше новий штам B. 1.1. 529 виявлений в ПАР 24 листопада. Він відрізняється великою кількістю мутацій і, як вважається, може бути більш стійкий до вакцин, а також швидше поширюватися.

Всесвітня організація охорони здоров'я назвала новий штам коронавірусу грецькою літерою "Омікрон". В організації підкреслили, що новий штам має велику кількість мутацій, деякі з яких викликають занепокоєння.

"Попередні дані свідчать про підвищений ризик повторного зараження цим варіантом у порівнянні з іншими, що викликають занепокоєння", - зазначили у ВООЗ.

Експерти вважають, що новий штам може бути в шість разів заразніше, ніж штам "Дельта".

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Автор: Анастасія Горбачова