Понад 50 добровольців встигли отримати укол до втручання правоохоронців.

У німецькому Любеку в суботу, 27 листопада, перервали вакцинацію проти COVID-19 саморобним препаратом без офіційної реєстрації.

Йдеться про вакцину авторства лікаря і підприємця Вінфріда Штьоккера, пише DW. Штьоккеру належить місцевий аеропорт, і саме там він влаштував акцію з вакцинації.

На місці зібралися близько 230 осіб, а понад 50 добровольців встигли отримати укол до втручання правоохоронців.

На препарат Штьоккера німецькі ЗМІ звернули увагу ще у квітні 2020 року. Лікар стверджував, що у своїй лабораторії розробив вакцину проти коронавірусної хвороби, засновану на "рекомбінантному антигені, який можна легко і дешево отримати у пробірці". Він тестував її на собі, друзях і родичах, а також на кількох десятках добровольців.

Читайте такожІзраїльські науковці навчилися вбивати коронавірус за дві секундиЗа даними Штьоккера, його препарат ефективний на 97%, проте ці висновки було отримано лише на основі серологічних тестів, а повноцінні клінічні дослідження не проводилися, і вакцина не отримала відгуків в жодному шановному медичному виданні.

На початку вересня 2020-го винахідник повідомив інституту імені Пауля Ерліха, що відповідає в Німеччині за реєстрацію вакцин, про результати дослідження і попросив допомогти провести розширені випробування. Інститут натомість звернувся до прокуратури.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Німеччині медсестра-антивакцинаторка "щепила" тисячі людей солоною водою замість COVID-вакцини.

А глухонімому жителю Індії замість щеплення проти COVID-19 зробили стерилізацію.

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Автор: Катерина Комолова