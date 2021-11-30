Зокрема, два тести, взяті практично тиждень тому, показали позитивний результат.

Національний інститут громадської охорони здоров'я Нідерландів заявив, що новий штам коронавірусу "Омікрон" був у країні ще до прибуття на минулих вихідних пасажирів з Південної Африки.

Зокрема, два тести, взяті практично тиждень тому, показали позитивний результат, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Ми виявили варіант коронавірусу "Омікрон" у двох тестових зразках, взятих 19 листопада і 23 листопада. Однак поки не відомо, чи відвідували ці люди південь Африки", - йдеться в повідомленні.

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Серед 600 пасажирів, які прибули до Нідерландів двома рейсами з Південної Африки (Кейптауна і Йоганнесбурга), близько 85 виявилися хворі на коронавірус.

Після чого, служба охорони здоров'я в аеропорту Схіпхол провела перевірку пасажирів двох літаків авіакомпанії і повідомила, що у 13 мандрівників з ПАР був виявлений новий штам коронавірусу "Омікрон".

Новий штам коронавірусу: Омікрон

Вперше новий штам B. 1.1.529 виявлений в ПАР 24 листопада. Він відрізняється великою кількістю мутацій і, як вважається, може бути більш стійкий до вакцин, а також швидше поширюватися.

Всесвітня організація охорони здоров'я назвала новий штам коронавірусу грецькою літерою "Омікрон". В організації підкреслили, що новий штам має велику кількість мутацій, деякі з яких викликають занепокоєння. "Попередні дані свідчать про підвищений ризик повторного зараження цим варіантом у порівнянні з іншими, що викликають занепокоєння", - зазначили у ВООЗ.

Експерти вважають, що новий штам може бути у шість разів заразніший, ніж штам "Дельта".

Автор: Ірина Погоріла