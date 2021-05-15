ЄС виступає одним з найбільших донорів глобальної ініціативи COVAX, в рамках якої Україна вже отримала дві партії вакцин від коронавірусу.

Голова Представництва Європейського Союзу Матті Маасікас наголошує на необхідності вакцинації для подолання пандемії COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Маасікас заявив під час церемонії відкриття Днів Європи в Україні на Михайлівській площі у Києві.

"Пандемія COVID-19 призвела до втрат, страждання та відчаю, але вона також змусила нас усвідомити важливість солідарності і співпраці, змусила ще більше цінувати наші спільні досягнення", - наголосив Маасікас.

Він нагадав, що ЄС допомагає Україні у подоланні наслідків пандемії.

"З початку 2020-го року ЄС стояв пліч-о-пліч з Україною, підтримуючи систему охорони здоров'я, працівників, які перебувають на передовій боротьби із захворюванням, малий та середній бізнес, а також вразливі верстви населення", - заявив посол.

Читайте такожВООЗ закликає ділитися вакцинами з бідними країнами, а не щеплювати дітей

Маасікас додав, що Євросоюз є одним із основних донорів глобальної ініціативи COVAX.

"Поставка двох партій вакцин в межах COVAX вже відбулася. Надалі очікується додаткова поставка. Як в ЄС, так і в Україні, вакцинація - це шлях подолання пандемії, шлях, аби захистити наших близьких, повернутися до звичного життя. Пандемія не зруйнує наші спільні цінності і не зупинить наш поступ", - наголосив Маасікас.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

Як повідомляв УНІАН, 16 квітня в Україну у рамках глобальної ініціативи COVAX доставили перші 117 тис. доз вакцини Pfizer/BioNTech.

23 квітня Україна у межах COVAX отримала понад 367 тис. доз вакцини AstraZeneca-SKBio виробництва Південної Кореї.

Кампанія з вакцинації в Україні розпочалася 24 лютого, проти COVID-19 вже щеплено понад 936,4 тис. осіб.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко