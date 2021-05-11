Загалом МОЗ законтрактувало 42 млн доз вакцини, які Україна має отримати у 2021 році.

Поставки в Україну вакцини проти COVID-19 виробництва компанії Pfizer цього року буде збільшено вдвічі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив на брифінгу.

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"Нам вдалося збільшити поставки вакцини виробництва компанії Pfizer/BionTech вдвічі вже в цьому календарному році. Тобто, замість 10 мільйонів доз ми отримаємо 20 мільйонів доз вакцини Pfizer", - сказав він.

За словами міністра, загалом МОЗ законтрактувало 42 млн доз вакцини, які Україна має отримати у 2021 році.

Вакцина проти коронавірусу в Україні

Як повідомляв УНІАН, 16 квітня в Україну у рамках глобальної ініціативи COVAX доставили перші 117 тисяч доз вакцини Pfizer/BioNTech.

1 травня Степанов заявив, що Україна уклала контракт з компанією Pfizer на постачання додаткових 10 млн доз вакцини проти коронавірусної хвороби.

Згідно з домовленостями, перші поставки за цим контрактом – 500 тисяч доз – Україна отримає вже в травні-червні 2021 року, 4,5 млн доз – у третьому кварталі (липень-вересень), решту 15 млн доз – у четвертому кварталі цього року.

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Автор: Надя Пришляк