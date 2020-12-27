Прем’єр зазначив, що після уколу не відчув нічого особливого.

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш отримав дозу вакцини від коронавірусу одним з перших в країні, це показали у прямому ефірі.

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Про це повідомляє «Європейська правда», посилаючись на IDNES.

Зазначається, що Чехія разом з багатьма іншими країнами ЄС сьогодні розпочала вакцинацію від коронавірусу, отримавши 9750 доз препарату від Pfizer/BioNTech. Першими вакцинують медиків, які працюють з хворими на коронавірус.

Бабіш вакцинувався у Центральному військовому госпіталі у Празі. Одночасно з ним вакцину отримала 95-річна ветеранка Другої світової війни Емілі Репікова.

Прем’єр зазначив, що після уколу не відчув нічого особливого. Міністр охорони здоров’я Ян Блатни також має намір отримати вакцину публічно.

Наразі в країні розгорнули 31 пункт вакцинації, згодом їхня кількість зросте до 200.

Очікується, що широкі кола населення отримають доступ до вакцини не раніше як наприкінці березня.

Вакцинація від коронавірусу в ЄС

У країнах Євросоюзу сьогодні починається кампанія вакцинації від коронавірусу. 21 грудня в ЄС схвалили використання вакцини від компаній Pfizer і BionTech.

Вакцинація розпочнеться в різних країнах ЄС 27, 28 і 29 грудня.

Угорщина ще в суботу почала вакцинацію серед медпрацівників. Франція, Німеччина, Італія, Австрія, Португалія та Іспанія планують розпочати масову вакцинацію відсьогодні.

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Автор: Дмитро Захаров