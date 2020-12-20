При цьому кількість випадків зараження серед чоловіків та жінок однакова.

У більшості країн чоловіки помирають від викликаних COVID-19 ускладнень набагато частіше за жінок.

Читайте також"Порочне коло": епідеміолог розповів про небезпечні наслідки мутацій коронавірусуПро це повідомляє ВВС з посиланням на статистичні дані.

Так, станом на 30 листопада на чоловіків припадало понад три чверті смертей в Ємені, Бангладеш, Таїланді, Малаві та Нігерії та майже стільки ж в Афганістані та Пакистані.

У Туреччині, Сербії, Киргизстані та Гонконгу цей показник становить приблизно 62%. Серед країн з найбільшою кількістю смертей від COVID-19 частка смертей чоловіків становила 64% в Індії та Мексиці, 58% - у Бразилії та 54% - у США.

При цьому кількість зараження як чоловіків, так і жінок однакова.

Коронавірус у світі: статистика

У світі з початку пандемії зареєстровано 76 млн 708 тис. 290 осіб, інфікованих коронавірусом.

Від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померли 1 млн 693 тис. 692 особи. Одужали – 53 млн 828 тис. 593.

Найбільше випадків COVID-19 зафіксовано у США – 18 млн 078 тис. 009, а також в Індії (10 млн 031 тис. 659) та в Бразилії (7 млн 213 тис. 155). Україна за кількістю хворих на 17-му місці (964 тис. 448).

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Автор: УНІАН