Урсула фон дер Ляєн заявила про необхідність інспектування виробничих об’єктів російської вакцини.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловлює подив, що Російська Федерація пропонує іншим країнам купити російську вакцину Sputnik V в той час, коли не провела щеплення власного населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це фон дер Ляєн повідомила на прес-конференції у Брюсселі.

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За її словами, російський виробник вакцини Sputnik V не подавав заявку до Європейського агентства з лікарських засобів з метою отримання умовного дозволу на застосування своєї вакцини на європейському ринку.

"Якщо вони це зроблять (подадуть заявку - УНІАН), вони повинні надати повний набір даних і насправді пройти повний процес ретельного вивчення, як це було з будь-якою іншою вакциною", - сказала фон дер Ляєн.

При цьому, вона зауважила, що російська вакцина виробляється за межами Європи, і тому має відбутися процес інспектування виробничих об'єктів. Фон дер Ляєн наголосила, що цей процес виробництва має бути стабільним і високоякісним.

"Загалом ми досі переймаємося запитанням - чому Росія пропонує теоретично мільйони доз вакцин, коли не має достатнього прогресу у вакцинації свого власного населення? Я думаю, що це також є запитанням, на яке треба отримати відповідь", - додала фон дер Ляєн.

«Супутник V»: російська вакцина від коронавірусу

У серпні 2020 року президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія першою у світі зареєструвала вакцину від коронавірусу «Супутник V». Путін також стверджував, що одна з його дочок зробила собі щеплення цією вакциною.

Москва не надала міжнародній науковій спільноті жодних даних про випробування вакцини, що підтверджують її безпеку та ефективність проти COVID-19. Третя фаза клінічних випробувань вакцини перед реєстрацією не проводилася. Разом з тим росіяни оцінили ефективність своєї вакцини в 92%.

Президент Зеленський раніше заявляв, що Україна не закуповує російську вакцину, тому що ніхто не може гарантувати якість цієї вакцини.

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Автор: Віталій Саєнко