Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловлює подив, що Російська Федерація пропонує іншим країнам купити російську вакцину Sputnik V в той час, коли не провела щеплення власного населення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це фон дер Ляєн повідомила на прес-конференції у Брюсселі.
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За її словами, російський виробник вакцини Sputnik V не подавав заявку до Європейського агентства з лікарських засобів з метою отримання умовного дозволу на застосування своєї вакцини на європейському ринку.
"Якщо вони це зроблять (подадуть заявку - УНІАН), вони повинні надати повний набір даних і насправді пройти повний процес ретельного вивчення, як це було з будь-якою іншою вакциною", - сказала фон дер Ляєн.
При цьому, вона зауважила, що російська вакцина виробляється за межами Європи, і тому має відбутися процес інспектування виробничих об'єктів. Фон дер Ляєн наголосила, що цей процес виробництва має бути стабільним і високоякісним.
"Загалом ми досі переймаємося запитанням - чому Росія пропонує теоретично мільйони доз вакцин, коли не має достатнього прогресу у вакцинації свого власного населення? Я думаю, що це також є запитанням, на яке треба отримати відповідь", - додала фон дер Ляєн.
«Супутник V»: російська вакцина від коронавірусу
- У серпні 2020 року президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія першою у світі зареєструвала вакцину від коронавірусу «Супутник V». Путін також стверджував, що одна з його дочок зробила собі щеплення цією вакциною.
- Москва не надала міжнародній науковій спільноті жодних даних про випробування вакцини, що підтверджують її безпеку та ефективність проти COVID-19. Третя фаза клінічних випробувань вакцини перед реєстрацією не проводилася. Разом з тим росіяни оцінили ефективність своєї вакцини в 92%.
- Президент Зеленський раніше заявляв, що Україна не закуповує російську вакцину, тому що ніхто не може гарантувати якість цієї вакцини.
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