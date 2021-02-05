Кращим типом харчування для пацієнтів з високим кров'яним тиском кардіологи дружно називають середземноморську дієту.

Два науковця кардіолога з Німеччини, Георг Векслер і Фелікс Махфуд, розповіли про природні способи нормалізувати артеріальний тиск.

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Їх рекомендації опублікувало видання FOCUS, пише u-news.

Скорочення солі. Керівник Федеральної Асоціації німецьких дієтологів, професор Йоханнес Георг Векслер констатує: можна помітно поліпшити показники артеріального тиску, якщо контролювати споживання солі.

Він нагадує, що популярні готові продукти – ковбаси, хліб, сир – часто містять високі дози солі, тому їх слід вживати строго в помірних кількостях. При приготуванні їжі слід використовувати замість солі свіжу зелень і спеції.

«При схильності до високого кров'яного тиску не повинно вживатися понад п'ять грамів солі в день", - говорить Векслер.

Алкоголь - по мінімуму. Німецький фонд Серця рекомендує чоловікам з високим кров'яним тиском вживати не більше 20 грамів міцного алкоголю в день - це приблизно півлітра пива або чверть літра вина.

Жінки не повинні вживати понад 10 грамів.

Пити зелений чай. Професор Фелікс Махфуд, кардіолог лікарні Саарландського університету в Хомбурзі, зазначає: деякі напої мають антигіпертензивну дію.

"Окремі дослідження довели позитивний ефект зеленого чаю, хоча він і не був науково доведений на сто відсотків. Те ж саме стосується гранатового або бурякового соку», - говорить кардіолог з Німеччини.

Спираючись на свій лікарський досвід, Махфуд постулює, що вживання цих напоїв цілком може бути природним способом нормалізувати тиск.

Є часник та інші корисні продукти. За словами кардіолога Георга Векслера, окремі дослідження довели гіпотензивну дію свіжого часнику або екстрактів, отриманих з нього.

Також позитивно на кров'яний тиск впливають продукти, багаті калієм: банани, фініки, ківі, горіхи, шпинат, боби.

Кращим типом харчування для пацієнтів з високим кров'яним тиском кардіологи дружно називають середземноморську дієту. Водночас науковці підкреслюють, що ефект середземноморської їжі, "знижує кров'яний тиск, не проявиться за кілька днів – цьому сприяє тільки системне здорове харчування. До того ж вона не є замінником гіпотензивних засобів при тяжкій гіпертонії".

Рухатися. Регулярна рухова активність-біг, їзда на велосипеді або скандинавська ходьба також допомагають нормалізувати кров'яний тиск, додають фахівці. При загальному здоровому способі життя часто взагалі не буває високого тиску, підкреслюють вони.

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Автор: УНІАН