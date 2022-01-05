Зараз Анджей Дуда перебуває в ізоляції.

У президента Польщі Анджея Дуди вдруге виявили коронавірус SARS-CoV-2. Зараз він перебуває в ізоляції.

За словами глави Адміністрації президента Павла Шрота, Дуда пройшов тестування у зв'язку з випадками захворювання в його оточенні, а також серед працівників канцелярії президента. Тест виявився позитивним.

"З президентом все гаразд, у нього немає важких симптомів, і він перебуває під постійним медичним наглядом", - підкреслив Шрот.

Він додав, що президент робив два щеплення проти COVID-19 - у квітні та червні торік, а 17 грудня отримав третю, бустерну дозу вакцини.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2020 року президент Польщі Анджей Дуда перший раз захворів на COVID-19.

Нагадаємо, що в Україні записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію дізнавайтеся на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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