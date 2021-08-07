Так у Чилі прагнуть захистити населення від "Дельти". Спершу вакцинуватимуть людей, віком від 55 років і старших.

У Чилі розпочинають вводити третю (бустерну) дозу вакцини проти коронавірусу. Її колотимуть тим, хто вже щепився китайською вакциною виробництва Sinovac Biotech – CoronaVac.

Як пише Bloomberg, додаткова кампанія із COVID-вакцинації там розпочнеться уже з 11 серпня, повідомив президент Чилі Себастьян Піньєру.

Так уряд прагне захистити населення від штаму "Дельта". Спершу вакцинуватимуть людей, віком від 55 років і старших.

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"Ми вирішили розпочати посилення вакцинації для тих, хто уже отримав обидві дози вакцини Sinovac", – заявив Піньєру.

Таке рішення ухвалили після того, як дослідження показало, що ефективність вакцини CoronaVac знизилася з 67% у період з лютого по квітень до 58,5% після повторного вимірювання на початку липня.

Окрім того, з наступного тижня жителі Чилі віком від 55 років, які щепилися до 31 березня, будуть отримувати бустерну дозу вакцини AstraZeneca.

Так Чилі приєднується до Уругваю та Ізраїлю, які теж оголосили про треті дози щеплень. Вони не звертають уваги на заклики ВООЗ щодо запровадження мораторію на бустерні дози, допоки бідніші країни наздоганяють показники щеплення.

Зазначимо, наразі у Чилі повністю вакциновано двома дозами понад 60% населення країни.

Вакцинація третьою дозою: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко