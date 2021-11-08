Цього літа у країні фіксували безпрецедентні температури та сильне забруднення повітря.

У Канаді лікар назвав причиною астми однією зі своїх пацієнток зміну клімату.

Про це пише The Science Times.

Доктор Кайл Меррітт з лікарні Нельсона, Британська Колумбія, вважає, що причиною погіршення здоров'я жінки стали сильна спека і погана якість повітря, викликані зміною клімату. Тому він вирішив офіційно поставити їй такий діагноз - перший подібний у своїй практиці.

Цього літа в Канаді зафіксували найвищу температуру за всю історію спостережень - понад 49 градусів за Цельсієм. Спека забрала життя близько 500 жителів країни лише за п'ять днів. Небезпеку для здоров'я також становив густий дим від лісових пожеж, який погіршив якість повітря.

"Якщо ми не дивимося на першопричину, а просто лікуємо симптоми, ми продовжуватимемо відставати дедалі більше й більше", - говорить Меррітт.

Читайте такожВ Україні можуть зникнути цілі міста через зміни клімату - експертЛікарі також об'єдналися в ініціативну групу Doctors + Nurses for Planetary Health, щоб просувати поліпшення здоров'я шляхом збереження оточення. Вони висловлюють стурбованість проблемою клімату та її потенційними наслідками для здоров'я.

Раніше Всесвітня метеорологічна організація у своїй новій доповіді повідомляла, що пандемія COVID-19 не сповільнила процес змін клімату, а викиди вуглекислого газу швидко відновлюються після тимчасового спаду, пов'язаного з уповільненням економіки, і не наближаються до цілей скорочення.

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Автор: Катерина Комолова