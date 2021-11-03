Нова хвиля "внутрішніх" заражень в Китаї почалася 17 жовтня, за цей час в 17 провінціях і районах виявлено понад 500 інфікованих.

Держкомітет охорони здоров'я Китаю повідомив про виявлення 93 нових випадків зараження COVID-19 всередині країни.

З них 35 випадків зареєстровано в місті Хейхе (Північно-східна провінція Хейлунцзян).

Нова хвиля "внутрішніх" заражень в Китаї почалася 17 жовтня, за цей час в 17 провінціях і районах виявлено понад 500 інфікованих, 426 з них пов'язані з головним джерелом нинішньої хвилі поширення вірусу - північчю і північним сходом країни - провінціями Ганьсу, Хейлунцзян і автономним районом Внутрішня Монголія.

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Китайські ЗМІ називають тенденцію "тривожною", оскільки географія нових випадків виявлення захворювань розширюється, незважаючи на вжиті владою жорсткі обмежувальні заходи.

ЗМІ звернули увагу, що вісім людей заразилися в Пекіні - це найвищий показник внутрішніх випадків зараження в столиці з 19 січня цього року, хоча влада і докладає зусиль щодо запобігання поширенню інфекції.

Так, жителям рекомендовано утримуватися від поїздок за межі міста, відкладати весілля, спрощувати організацію похорону і скорочувати всі несуттєві масові заходи.

Вживаються заходи щодо стримування міграції населення. У Пекінському аеропорту "Дасін" на ранок середи скасовано понад 60% раніше запланованих рейсів, у "столичному" - майже 50%, повідомляє Інтерфакс.

Коронавірус в Китаї

З початку пандемії на території Китаю зареєстровано 97 тис. 423 випадки зараження коронавірусною інфекцією, померли 4 тис. 636 осіб, видужали 91 тис. 787 осіб.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Ірина Погоріла