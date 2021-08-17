Першу партію вакцини в 5 тис. доз доставили в Кот-д'Івуар з Гвінеї за сприяння Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Міністерство охорони Здоров'я Кот-д'Івуару оголосило про початок вакцинації цільових груп населення від лихоманки Ебола.

14 серпня в країні вперше з 1994 року був виявлений випадок хвороби, викликаної вірусом Ебола.

Як повідомила Південноафриканська радіостанція SABC, першу партію вакцини в 5 тис. доз доставили в Кот-д'Івуар з Гвінеї за сприяння Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). За даними МОЗ, першими вакцину отримають медичні працівники, які контактували з хворою, і прикордонники.

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14 серпня ВООЗ повідомила, що в Кот-д'Івуарі вперше за 25 років виявлено випадок хвороби, викликаної вірусом Ебола. Хворою виявилася 18-річна дівчина, вона прибула в країну з Гвінеї.

Епідемія лихоманки Ебола в Західній Африці тривала з 2013 по 2016 рік. У лютому 2021 року в Гвінеї зафіксували новий спалах епідемії, передає kommersant.

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Автор: Ірина Погоріла