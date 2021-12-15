Виробник заявив, що дослідження показали ефективність препарату і проти швидкого поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон".

Фармацевтична компанія Pfizer оголосила, що її таблетки проти коронавірусу ефективні майже на 90%, знижують госпіталізацію і смертність пацієнтів з високим ризиком.

Клінічні дослідження, як вказує виробник, свідчать, що препарат зберігає ефективність і проти швидкого поширення штаму "Омікрон", повідомляє Радіо Свобода.

Американський виробник ліків минулого місяця заявив, що пероральний препарат був приблизно на 89% ефективним у запобіганні госпіталізації або смерті в порівнянні з плацебо, враховуючи проміжні результати за участю близько 1200 осіб.

Жодна людина в дослідженні, яка отримала ліки від Pfizer, не померла, значиться в звіті.

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Таблетки Pfizer приймають разом з противірусними препаратами, такими як "Ритонавір" кожні 12 годин протягом п'яти днів після появи симптомів.

Крім того, в компанії нагадали, що ревакцинація її препаратом обіцяє стати ефективним захистом від "Омікрона". Генеральний директор Pfizer Альберт Бурла зазначив, що захист від цього варіанту буде покращено за допомогою третього щеплення. "Забезпечення повної вакцинації якомога більшої кількості людей за допомогою перших двох доз і ревакцинації залишається найкращим способом запобігання поширенню коронавірусу", - заявив він, повідомляє Бі-бі-сі.

При цьому в Pfizer заявили, що продовжать збір даних і оцінку реальної ефективності своєї вакцини. У компанії також розробляють спеціальну вакцину проти "Омікрону", яка в разі отримання дозволу регулюючих органів буде готова до поставок протягом 100 днів.

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Автор: Ірина Погоріла