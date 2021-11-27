Наразі рівень імунізації від коронавірусу в країні становить 91,2% серед дорослого населення.

Влада Південної Кореї розглядає скасування безкоштовного лікування від COVID-19 тих громадян, які не щепилися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsis.

Як пояснюють в уряді, ухвалення такого рішення має підвищити рівень імунізації від коронавірусу в країні, який, за останніми даними, становить 79,4% населення та 91,2% серед дорослого населення, але влада зазначає, що "цього недостатньо".

"Це обговорювалося, з боку уряду буде розглянуто законодавчий аспект і те, як це сприймуть громадяни. Коли ми зберемо це все докупи, у грудні можна буде на черговій сесії парламенту відредагувати зміст законопроекту про те, що уряд оплачує лікування", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що у Південній Кореї держава оплачує повну суму витрат на лікування у разі зараження коронавірусом відповідно до закону про запобігання інфекційним захворюванням. Так, у середньому на одного пацієнта витрачається приблизно $8,3 тис.

Нагадаємо, що раніше відповідна заява пролунала у Сінгапурі. Там влада заявила про те, що більше не буде надаватися безкоштовне лікування для інфікованих коронавірусом, які не щеплювались від COVID-19.

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Автор: Лідія Селезньова