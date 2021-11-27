Прийом пігулок під час клінічних випробувань знизив ризик госпіталізації чи смерті на 30%, а не на 50%, як заявлялося раніше.

Нові таблетки від COVID-19 "Молнупіравір" (Molnupiravir) виробництва американської фармацевтичної компанії MSD значно менш ефективні, ніж заявлялося раніше.

Про це оголосив сам виробник, повідомляє Deutsche Welle.

Згідно з даними, представленими компанією Merck Sharp & Dohme (MSD), прийом таблеток, також відомих під назвою Lagevrio, в ході клінічних випробувань знизив ризик госпіталізації або смерті на 30%, тоді як ще на початку жовтня компанія, ґрунтуючись на попередніх даних, заявляла про скорочення ризику госпіталізації чи смерті на 50%.

Зазначається, що на той момент дані про всіх учасників клінічного випробування ще не були доступні. Тепер вони з'явилися.

Велика Британія на початку листопада стала першою країною у світі, яка схвалила Molnupiravir для терапії.

Найближчого вівторка експертна комісія Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA) також розглядатиме питання про Molnupiravir.

Цей противірусний препарат знижує здатність коронавірусу реплікуватися в клітинах організму, тим самим уповільнюючи розвиток COVID-19. Аналогічний препарат був розроблений американським фармацевтичним гігантом Pfizer. На початку листопада компанія Pfizer повідомила, що ефективність її препарату Paxlovid становить 89%.

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Перевага пігулок у тому, що їх можна без проблем приймати вдома. Інші ліки, наприклад, противірусний препарат Remdesivir, необхідно вводити внутрішньовенно. Минулого тижня уряд США оголосив про велике замовлення на 10 млн упаковок препарату компанії Pfizer на загальну суму 5,3 млрд доларів. Замовлення було зроблено після отримання дозволу FDA.

Як повідомляв УНІАН, на початку жовтня американська компанія MSD подала документи на реєстрацію "Молнупіравіра" у США.

Цей препарат Сполучені Штати можуть надати Україні.

19 листопада Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалило застосування препарату Lagevrio ("Молнупіравір") для лікування COVID-19.

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Автор: Катерина Жирій