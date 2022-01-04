Так, за добу понад 1 мільйон американців підхопили коронавірус.

За минулу добу у США виявили понад 1 мільйон нових інфікованих коронавірусом. На сьогодні це світовий рекорд за весь час пандемії COVID-19.

Так, за даними Університету Джона Хопкінса, за добу в США виявили 1 083 948 нових хворих, при цьому померли 1693 інфікованих, пише Bloomberg.

Наголошується, що ці цифри майже вдвічі перевищують попередній американський рекорд (590 тисяч випадків за добу) і є найвищим показником добової захворюваності серед усіх країн світу від початку пандемії.

Зазначимо, населення США наразі становить близько 330 млн осіб.

Журналісти пишуть, що офіційні цифри захворюваності "підняв до стратосфери" спалах штаму "Омікрон". Проте реальна захворюваність може бути вищою, адже американці роблять ще й тести на коронавірус удома, не завжди повідомляючи про результати владі. При цьому не виключається, що на рекордний показник могли вплинути затримки з публікацією результатів тестів на свята.

Читайте такожУ Франції виявили новий штам коронавірусу

Разом з тим, експерти наголошують, що поки не спостерігається стрімкого зростання смертності.

Загалом за час пандемії в США виявлено понад 56 млн інфікованих коронавірусом, від спричинених ним захворювань у країні померли понад 827 тис. осіб. За даними авторитетної американської клініки Мейо, у США на сьогодні до 18% тестів на COVID-19 дають позитивний результат, у Нью-Йорку цей показник досяг 33%.

Як показують дослідження, Омікрон поширюється швидше за інші штами, але викликає легші симптоми.

Нагадаємо, різке зростання захворюваності в США в грудні 2021 року призвело до скасування авіарейсів, закриття шкіл та офісів, переповнення лікарень та порушення ланцюжків поставок.

Як писав УНІАН, у США штам "Омікрон" викликав рекордну госпіталізацію дітей, переважно не вакцинованих.

Вас також можуть зацікавити новини: