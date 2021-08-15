Кількість активних груп в Telegram, що рекламують фальшиві сертифікати, досягає 2500.

У світі зростає попит на підроблені сертифікати вакцинації від COVID-19.

Про це з посиланням на Check Point Research повідомляє Computerworld.

З березня цього року в Telegram збільшилася кількість продавців фейкових сертифікатів вакцинації на 257%.

Кількість активних груп в Telegram, що рекламують фальшиві сертифікати, досягає 2500, кількість підписників цих груп зросла на 566%, а середня кількість підписників становить 100 тисяч, а в деяких є по 450 тисяч підписників.

При цьому вартість підроблених сертифікатів за останній час знизилася з 200 доларів до 100 доларів.

Check Point Research зафіксувала, що більшість фальшивих сертифікатів надходить з Європи, зокрема зі Швейцарії, Нідерландів, Італії, Франції та Греції.

Читайте такожУ Євросоюзі повністю вакциновано від COVID-19 понад 100 мільйонів дорослих

Цього місяця стало відомо, що сертифікати про вакцинацію від COVID-19 в мобільному додатку "Дія" успішно пройшли технічну оцінку в Європейському Союзі.

Крім того, вже з осені Міністерство охорони здоров'я планує видавати громадянам COVID-сертифікати не тільки за допомогою програми "Дія", але і в медустановах.

Автор: Денис Прядко