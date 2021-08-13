Вакцина від коронавірусу, яку збирається перепродати Україні Польща, буде з терміном придатності, що спливає.
Про це заявив на радіо RMF24 заступник міністра охорони здоров'я Польщі Вальдемар Краска.
"Ті вакцини, у яких короткий термін придатності, будуть перепродані в Україну", - сказав він.
Читайте такожВ Україні зростання кількість COVID-випадків: за добу виявили понад 1200 нових інфікованих, 44 пацієнти померлиЗагалом в планах польської влади передати 1,2 мільйона доз вакцини AstraZeneca. А першу партію — понад 650 тисяч — Україна отримає вже в серпні.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль уклав угоду про перепродаж Україні вакцин, які отримала Польща, ще в лютому. Однією з умов домовленості був перепродаж щеплень по собівартості.
Раніше УНІАН повідомляв і про плани грецької влади надати Україні 100 тисяч доз вакцин AstraZeneca від коронавірусу — на знак подяки за боротьбу з масштабними лісовими пожежами.
Крім того, за словами головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, до кінця року Україна має отримати ще 17 мільйонів доз вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer/BioNTech.