Перші 650 тисяч доз мають надійти вже до кінця місяця.

Вакцина від коронавірусу, яку збирається перепродати Україні Польща, буде з терміном придатності, що спливає.

Про це заявив на радіо RMF24 заступник міністра охорони здоров'я Польщі Вальдемар Краска.

"Ті вакцини, у яких короткий термін придатності, будуть перепродані в Україну", - сказав він.

Читайте такожВ Україні зростання кількість COVID-випадків: за добу виявили понад 1200 нових інфікованих, 44 пацієнти померлиЗагалом в планах польської влади передати 1,2 мільйона доз вакцини AstraZeneca. А першу партію — понад 650 тисяч — Україна отримає вже в серпні.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль уклав угоду про перепродаж Україні вакцин, які отримала Польща, ще в лютому. Однією з умов домовленості був перепродаж щеплень по собівартості.

Раніше УНІАН повідомляв і про плани грецької влади надати Україні 100 тисяч доз вакцин AstraZeneca від коронавірусу — на знак подяки за боротьбу з масштабними лісовими пожежами.

Крім того, за словами головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, до кінця року Україна має отримати ще 17 мільйонів доз вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer/BioNTech.

Автор: Станислав Кожемякин