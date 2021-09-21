Наразі медики США рекомендують припинити польоти в Афганістан до тих пір, поки афганські евакуйовані не отримають вакцину від кору та не вироблять імунітет.

Центри з контролю та профілактики захворювань (CDC) США призупинили евакуацію з Афганістану через випадки зараження кором. Згодом у відомстві розказали, коли США зможуть продовжити відправляти рейси за евакуйованими на військові бази.

За інформацією Politico, Центри з контролю та профілактики захворювань рекомендують адміністрації Джо Байдена відправляти рейси за афганцями лише через 21 день після їх вакцинації від кору - саме стільки часу необхідно для вироблення імунітету від вірусу.

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Раніше агенство не дозволило забирати афганських евакуйованих з авіабази Рамштайн в Німеччині та з авіабази Аль-Удейд в Катарі як мінімум тиждень через міркування обережності.

Минулого тижня уряд США почав вакцинацію афганців від кору. Приблизно 60% афганців, які проживають на закордонних базах США, уже отримали вакцинацію.

Захоплення влади в Афганістані талібами

Як повідомляв УНІАН, рух "Талібан", який вводив сувору версію ісламського законодавства, коли керував Афганістаном до 2001 року, повернув повний контроль над країною.

Раніше таліби оприлюднили рішення поступово відкрити середні школи тільки для хлопчиків і їх вчителів-чоловіків.

Крім того, вони заборонили дівчатам відвідувати середню школу (з сьомого класу), А також наказали університетам розділити студентів і студенток на різні групи.

*** Бойовики угруповання "Талібан" 15 серпня увійшли до столиці Афганістану Кабул, зайняли президентський палац і оголосили про повний контроль над територією країни. Президент Афганістану Ашраф Гані втік з країни.

Ситуація в Афганістані: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко