В Африці COVID-19 поширюється зі швидкістю лісової пожежі, що може призвести до його подальшої мутації й появи варіанта, проти якого вакцини будуть не ефективні.
Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.
Він попередив, що в цій ситуації в небезпеці опиняться як глобальна північ, так і глобальний південь.
«Мікроскопічний вірус вже убив майже чотири мільйони людей. Він серйозно підірвав економіку в усьому світі. Ми досі не перемогли цей вірус», - сказав Гутерріш.
Читайте також"Швидко поширюється": У ВООЗ попередили, що штам коронавірусу "Дельта" виявили майже в ста країнахГлава ООН підкреслив, що без міжнародної солідарності не обійтися. Він нагадав, що в країнах Європейського Союзу налічується зараз 67,8 доз вакцин на 100 жителів, а в Африці - 1,8 доз на 100 жителів.
При цьому на великому півдні вірус поширюється зі швидкістю лісової пожежі.
У зв'язку з цим глава ООН знову заявив про необхідність прийняти Глобальний план вакцинації, добиватися збільшення кількості виробництва вакцин щонайменше вдвічі та добиватися їх справедливого розподілу.
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