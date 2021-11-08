Усі показники, заявляє влада Японії, свідчать про те, що країна успішно бореться з коронавірусом.

В Японії повідомили, що протягом доби не зареєстрували жодної смерті від коронавірусу - такого в країні не було аж 15 місяців.

Як пише 24 канал з посиланням на The Japan Times.

Зазначимо, у неділю, 7 листопада, у Японії повідомили про 162 нових хворих на коронавірус. Водночас протягом доби ніхто не помер від недуги.

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У Токіо повідомили про 21 новий випадок коронавірусу. Це на 1 менше, ніж було попереднього тижня. Середнє значення нових випадків за тиждень у місті становило 20,1 у порівнянні з 24,6 – тижнем раніше.

У префектурі Осака, яка є одним із найбільш постраждалих районів, зареєстрували 39 нових COVID-заражень.

Усі показники, заявляє влада Японії, свідчать про те, що країна успішно бореться з коронавірусом.

Нагадаємо, з початку пандемії в Японії коронавірус підтвердили у 1 724 037 місцевих жителів. Подолати недугу вдалося 1 702 261 японцю, від наслідків недуги померли – 18 309.

На сьогодні від коронавірусу повністю вакциновано понад 73% населення Японії.

Коронавірус у світі: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко