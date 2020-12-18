За попередніми даними, ефективність цієї вакцини від COVID-19 становить 94,5%.

Компанія Moderna знищила 400 тисяч доз вакцини своєї експериментальної вакцини проти коронавірусу через брак. В процесі виробництва вакцини трапилися проблеми з фільтрацією, і це скомпроментувало продукт.

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Про це головний науковий консультант Монсеф Слауї розповів Bloomberg, пише Українська правда. Життя.

За попередніми даними, ефективність цієї вакцини від COVID-19 становить 94,5%. Браковані дози вакцини ще не розлиті у флакони і були частиною партії у 1,4 млн доз.

За словами Слауї, подібні проблеми можливі при складних виробничих процесах, подібних до того, який необхідний для виробництва вакцини Moderna. Проте це не вплине на загальний обсяг виробництва або темпи виробництва.

Представник Moderna Рей Джордан повідомив, що компанія не вибивається зі встановлених планів виробити 20 млн доз у грудні та від 85 до 100 млн - у першому кварталі 2021 року. Проте Джордан відмовився коментувати проблеми із фільтрацією.

Нагадаємо, вакцина від Moderna пройшла перший етап затвердження у США.

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Автор: УНІАН