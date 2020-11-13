Ізраїль одразу після завершення випробувань отримає від компанії Pfizer 8 млн доз вакцини, це допоможе отримати імунітет 4 млн громадян країни.
Читайте такожУ Сербії підтримали обов'язкову вакцинацію від коронавірусуЯк передає Радіо Свобода, про це повідомив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаніягу.
За його словами, відповідну угоду сторони підписали сьогодні, 13 листопада.
«Кожна людина повинна отримати дві дози вакцини. В ідеалі поставка вакцини Pfizer почнеться в січні і зросте в наступні місяці. Все це залежить, зрозуміло, від дозволу органів охорони здоров'я як у Сполучених Штатах, так і в Ізраїлі. У нас є угоди і з іншими компаніями на поставку мільйонів доз вакцин для громадян Ізраїлю. Наше національне завдання - забезпечити вакцинацію кожній людині в Ізраїлі, всім охочим без винятку», - сказав голова уряду.
Коронавірус у світі
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