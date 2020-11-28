Британський уряд уже замовив 140 млн доз вакцин від коронавірусу.

Британський уряд призначив молодшого міністра з питань бізнесу Надхіма Захаві на нову міністерську посаду, на якій він відповідатиме за підготовку програми масової вакцинації населення країни від коронавірусу.

Про це йдеться у повідомленні британського уряду, інформує Deutsche Welle.

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За словами прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, Захаві курируватиме найбільшу програму з вакцинації в країні за десятиліття. Захаві на новій посаді звітуватиме перед міністром охорони здоров'я Меттом Хенкоком. Він збереже також свою посаду молодшого міністра з питань бізнесу. Захаві призначено міністром тимчасово, термін дії його повноважень поки визначено до літа 2021 року.

За даними агентства АР, на даний час британський регулятор у сфері лікарських засобів перевіряє небезпечність та ефективність двох вакцин - спільну розробку від Pfizer та BioNTech, а також вакцину, розроблену компанією AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом.

Як повідомляє видання The Guardian, у разі схвалення вакцини від Pfizer й BioNTech перші поставки до британських лікарень можуть надійти вже після 7 грудня.

За планами британської влади, першими будуть вакциновані медичні працівники та ті, хто перебуває у будинках для літніх людей. Після них вакцини отримають люди похилого віку, яким понад 80 років.

На даний час Велика Британія вже замовила 40 мільйонів доз вакцини Pfizer/BioNTech, що достатньо для щеплення 20 мільйонів людей, і 100 мільйонів доз вакцини AstraZeneca.

Загалом уряд готовий закупити до 355 мільйонів доз вакцини у семи різних виробників, аби мати можливість вакцинувати якнайбільше з 67 мільйонів жителів країни.

Вакцина від коронавірусу: останні успіхи розробників

9 листопада розробники німецької фармацевтичної компанії BioNTech спільно з американською корпорацією Pfizer під час третьої фази випробувань вакцини від коронавірсу домоглися найкращого показника ефективності, показавши 90-відсотковий результат.

Згідно з прогнозами, компанії виготовлять 50 млн доз вакцини у 2020 році і понад 1 млрд - в 2021-му.

Вакцина AstraZeneca - одна з трьох вакцин, що перебувають на пізній стадії випробувань в США.

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Автор: Вікторія Токарєва