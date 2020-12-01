Американська компанія Pfizer і німецька BioNTech подали в Європейське агентство з лікарських препаратів (EMA) заявку на реєстрацію своєї вакцини від коронавірусу.
Читайте такожУ США анонсували старт вакцинації проти грипу-19 і назвали умову"Pfizer і BioNTech подали в понеділок, 30 листопада, офіційну заяву в Європейське агентство з лікарських препаратів на отримання умовного дозволу на використання своєї вакцини-кандидата BNT162b2 від COVID-19", - йдеться в повідомленні на сайті BioNTech, передає kommersant. Якщо EMA дійде висновку, що користь вакцини перевищує ризики, воно дозволить використовувати її до кінця 2020 року.
21 листопада Pfizer і BioNTech подали заявку на використання своєї вакцини в управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA, підконтрольне МОЗ США). Компанії також повідомили, що ефективність їхньої вакцини оцінюється в 95%. Її ефективність однакова для будь-якого віку, раси і національностей.
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