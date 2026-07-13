Астрономи виявили цукор у пиловій хмарі в Чумацькому Шляху

Вчені довго не могли зрозуміти, як прості цукри стали настільки поширеними на Землі.

У величезній хмарі пилу та газу, що ховається поблизу центру Чумацького Шляху, виявили природний цукор. Це відкриття свідчить про те, що сполуки, важливі для життя, можуть утворюватися в крижаних просторах між зірками, пише The Guardian.

Зазначається, що еритрулоза утворюється в результаті хімічних реакцій на крихітних міжзоряних пилових зернах, які потім випадають у вигляді дощу на сусідні світи або досягають їх, увійшовши до складу комет, які зрештою врізаються в планети.

"Це перший цукор, виявлений у міжзоряному просторі, і це важливо, бо свідчить про те, що такі цукри трапляються частіше, ніж ми раніше вважали. Це відкриває можливість розвитку життя на інших світах аналогічно тому, як це сталося на Землі", – заявила доктор Ізаскун Хіменес-Серра з Іспанського центру астробіології.

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У виданні додали, що вчені довго не могли зрозуміти, як прості цукри стали настільки поширеними на Землі. Попередні виявлення цукрів у стародавніх метеоритах та на астероїді Бенну дозволяли припустити, що деякі цукри можуть надходити з космосу, але досі такі сполуки не були безпосередньо виявлені в тому, що астрономи називають міжзоряним середовищем.

Хіменес-Серра разом із колегами використовували два іспанські радіотелескопи для спостереження за пиловою хмарою під назвою G+0.693-0.027. Не виявивши слідів простих цукрів із трьома атомами вуглецю, вони вже не сподівалися знайти інші, але потім зафіксували ознаки наявності еритрулози.

У своєму дослідженні вчені розповіли, як еритрулоза може утворюватися під час з’єднання на мікроскопічних пилових зернах двох інших органічних сполук – глікольальдегіду та етиленгліколю. Вони у великій кількості зустрічаються в деяких куточках космосу.

Крім того, вчені зазначили, що прості цукри, такі як еритрулоза, можуть вступати в реакції з утворенням рибонуклеотидів – будівельних блоків того, що, ймовірно, було першим генетичним матеріалом, РНК. У міру еволюції раннього життя ДНК стала надійнішим сховищем генетичного коду, а РНК перетворилася на посередника між генами та білками, з яких складається життя.

Вчені вважають, що мільйони тонн еритрулози могли випасти на Землю у вигляді дощу, коли під час так званого "пізнього інтенсивного бомбардування" на планету обрушився потік астероїдів і комет.

"Я думаю, що такий дощ з органічних речовин, мабуть, став ключовим етапом. Цей матеріал міг сприяти утворенню пребіотичних бульйонів, у яких синтезувалися перші біомолекули", – сказала Хіменес-Серра.

На Титані виявили дивовижну схожість із Землею

Раніше в NASA повідомили, що супутник Сатурна Титан залишається єдиним відомим об’єктом Сонячної системи, крім Землі, де на поверхні постійно існує рідина. Незважаючи на екстремальні умови, тут діє повноцінний гідрологічний цикл, що нагадує земний.

Головна відмінність Титана від Землі полягає в тому, що роль води виконують рідкий метан та етан. Вони випаровуються, утворюють хмари, випадають у вигляді дощу, живлять річки та озера, а потім знову випаровуються.

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