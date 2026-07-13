Чи можна 'одружити' українську ракету FP-7.x та ліцензію на Patriot: оцінка аналітиків

Експерти розглянули шанси на об'єднання двох амбітних проєктів.

Чи можна поєднати українську антибалістичну ракету FP-7.x, розроблену в межах проєкту Freya, із ліцензією на виробництво ракет для Patriot, яку США нещодавно дозволили Україні. Про це йдеться в аналізі Defense Express.

Як зазначають аналітики, зараз у справі протидії балістичним ракетам РФ з'явилося одразу два перспективні напрямки. Ще у травні компанія Fire Point представила концепцію майбутнього зенітного комплексу з власною ракетою FP-7.x, а вже у липні Вашингтон політично погодив виробництво ракет до Patriot безпосередньо в Україні. Тому логічно постало питання – чи не можна об'єднати обидва проєкти, щоб пришвидшити результат.

За наявними даними, FP-7.x конструктивно нагадує ракету 48Н6 для комплексів С-300 та С-400, однак виготовлена на сучасній елементній базі з композитних матеріалів і має власне тверде паливо та систему наведення. Головна відмінність – українська ракета отримала інфрачервону головку самонаведення виробництва німецької компанії Diehl, тоді як 48Н6 наводиться через напівактивну радіолокаційну головку за принципом "наведення через ракету" (Track-Via-Missile). Як йдеться у матеріалі, саме цей принцип на маршовій ділянці польоту використовує і американська PAC-2 GEM-T для Patriot.

Відео дня

Втім, на кінцевій ділянці траєкторії FP-7.x відрізняється від обох аналогів. Аналітики Defense Express зазначають: якщо технічно вдасться інтегрувати в окрему версію FP-7.x напівактивну головку самонаведення та систему управління від PAC-2 GEM-T, це відкриє можливість оцінити реальну доцільність "одруження" української ракети з американським комплексом – зокрема, повноцінно задіяти радар AN/MPQ-53/65, яким оснащений Patriot.

За задумом, FP-7.x концептуально ближча саме до PAC-2 GEM-T – важкої зенітної ракети, здатної працювати по балістичних цілях, але без технології кінетичного перехоплення, яку має новіша PAC-3 MSE.

Водночас, як зазначається, повністю інтегрувати FP-7.x в американський комплекс навряд чи вдасться.

"Як мінімум, американська та українська ракети мають значну різницю у габаритах, що не дозволить використовувати однакові пускові. FP-7.x у довжину 7,5 метрів при діаметрі 519 мм та вазі близько 1,8 тонни. PAC-2 GEM-T - 5,31 метра у довжину, 410 мм у діаметрі та важить близько 900 кг", - аналізують експерти.

Також вони звертають увагу, що інтеграція "чужих" ракет у Patriot може зачіпати інтереси виробників – компанії Raytheon, яка випускає PAC-2 GEM-T, та Lockheed Martin, що постачає PAC-3 MSE.

Антибалістичний щит України

Раніше УНІАН повідомляв, що Fire Point вперше показала ракету FP-7.x – перехоплювач, який має стати складовою спільного антибалістичного щита України та країн Європи. Компанія оприлюднила відео, з підписом "Незабаром…".

Нагадаємо, щр президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон може надати Україні право на виробництво систем Patriot – відповідну заяву він зробив під час пресконференції з Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО в Анкарі. За словами Трампа, компанія-виробник, яка зараз будує чотири заводи, зможе налагодити цей процес за два-три місяці.

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