Британський лікар й відповідальна за імунізацію населення Мері Рамзі застерігає, що змішування вакцин від коронавірусу медиками не рекомендується.
Про це пише CNN.
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«Якщо ваша перша доза – це вакцина Pfizer, вам не варто вводити вакцину AstraZeneca як другу дозу і навпаки. Є, звісно, рідкісні випадки, коли одна і та ж вакцина недоступна, або коли невідомо, яку вакцину отримав пацієнт. Треба докладати всіх зусиль, щоб дати їм ту ж вакцину», – пояснила фахівець.
При цьому Рамзі погодилася, що у крайньому разі все ж краще дати другу дозу іншої вакцини, ніж узагалі пропустити другий етап імунізації.
Вакцинація від коронавірусу: що відомо
У країнах Європи з неділі, 27 Грудня, почали масово робити щеплення проти коронавірусу вакциною від Pfizer і BioNTech.
Добровільна і безкоштовна вакцинація стартувала у Франції, Німеччині, Австрії, Іспанії, Італії, Болгарії, Чехії та інших.
Ще раніше, 26 грудня, щеплення почали робити в країні-сусідці України Угорщина (препаратом від Pfizer).
Україна 30 грудня підписала перший контракт на отримання 1,9 млн доз китайської вакцини проти COVID-19.
Першими щеплення китайської вакцини "Коронавак" отримають лікарі, які працюють з COVID-19, українці, які живуть в спеціалізованих установах типу будинків престарілих, і учасники ООС.
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