Раніше біомедичний центр Інституту Бутантан в Сан-Паулу заявив, що дводозова вакцина Sinovac Biotech показала ефективність 78% у лікуванні коронавірусу.

Розроблена китайською компанією Sinovac Biotech вакцина CoronaVac захищає від коронавірусу на 50,4%. Це майже на 30% нижче, ніж було оголошено раніше.

Читайте такожВ Ізраїлі розповіли про побічні ефекти вакцини PfizerНові дані базуються на результатах клінічних випробувань вакцини у Бразилії, пише The Guardian.

Раніше біомедичний центр Інституту Бутантан в Сан-Паулу заявив, що дводозова вакцина Sinovac Biotech показала ефективність 78% у лікуванні коронавірусу.

"Тоді вони нічого не говорили про групу "дуже легких" інфекцій серед добровольців, які отримали вакцину, не потребуючи клінічної допомоги", - пише видання.

Медичний директор з клінічних досліджень Інституту Бутантан Рікардо Паласіос повідомив, що новий показник ефективності включає дані про "дуже легкі" випадки.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо

У березні очікується поставка в Україну першої партіїз 8 млн доз вакцини в рамках ініціативи COVAX. Цих доз вистачить на вакцинацію 4 млн людей, тому що одній людині треба вводити дві дози. В першу чергу будуть вакцинувати медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.

22 грудня 2020 року оперативний штаб МОЗ з вакцинокерованих інфекцій затвердив план імунізації населення від COVID-19. Мета цього плану - протягом 2021-2022 років охопити вакцинацією не менше 50% населення України (20 млн осіб).

24 грудня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що МОЗ відпрацьовує план щодо збільшення квоти вакцин в рамках глобальної ініціативи COVAX з 8 млн до 16 млн доз.

30 грудня Україна підписала контракт з китайською компанією Sinovac про постачання 1,9 млн доз вакцини від COVID-19. Йдеться про закупівлю 1 млн 913 тис. 316 доз за ціною 504 грн за дозу. На січень 2021 року планується отримання дозволу на застосування препарату в Китаї та інших країнах, також вакцина буде представлена на прекваліфікацію у ВООЗ в лютому 2021 року.

За умовами договору, перша партія вакцини в кількості 700 тисяч доз буде поставлена в Україну протягом 30 днів після офіційної реєстрації в Китаї, або одним з компетентних органів США, Великобританії, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади, Ізраїлю, Індії, Мексики, Бразилії або за централізованою процедурою компетентним органом Європейського Союзу.

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Автор: УНІАН