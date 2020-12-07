Вакцинація проти коронавірусу було особистим рішенням монархів.

94-річна королева Великої Британії Єлизавета II та її чоловік, 99-річний принц Філіп, зроблять щеплення від коронавірусу дотримуючись черги – без жодних умов і привілегій.

Про це повідомляє видання Daily Express із посиланням на власні джерела.

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"У 94-річної королеви і 99-річного принца Філіпа при вакцинації не буде якихось особливих умов. Вони отримають щеплення дотримуючись черги", – зауважили у виданні.

Крім того, в уряді Британії зазначили, що в першу чергу вакцинувати будуть людей із будинків для осіб похилого віку та їхніх співробітників, а також медиків і соцпрацівників.

Британія стане першою країною Заходу, яка розпочне вакцинацію населення. Процес стартує у вівторок, 8 грудня. Мільйони британців у найближчі місяці отримають ID-паспорти імунізації, які підтверджуватимуть проходження вакцинації.

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Автор: УНІАН