Крім того, у Британії COVID-вакциновані отримають ID-паспорти імунізації.

Представник Литви в Європейській комісії Віргініюс Сінкевічюс заявив, що перші вакцини проти коронавірусу можуть бути доставлені в держави-члени ЄС через три-чотири тижні.

Про це він розповів агентству BNS, повідомляє "Європейська правда".

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За його словами, всі країни, які беруть участь в спільних закупівлях Євросоюзу, отримають вакцину одночасно. Зараз важливо підготуватися до логістики всередині країни, щоб правильно підготуватися до вакцинації, додав він.

"Ми говоримо про період від трьох до чотирьох тижнів, коли вакцина дійсно може потрапити у держави-члени. Найважливіші акценти - забезпечення логістики всередині країни, підтримання необхідних температур і умов, а також забезпечення їх доступності не тільки в містах, але і в районних центрах", - сказав єврокомісар.

Вакцини проти коронавірусу, розроблені фармацевтичними компаніями, зараз проходять етап перевірки у Європейському агентстві з лікарських засобів. Тільки після схвалення агентство препарати можуть застосовуватися на ринку країн Євросоюзу.

Агентство планує скликати нараду до 29 грудня, щоб вирішити, чи достатньо даних про безпеку та ефективність вакцини виробників Pfizer і BioNTech для її затвердження.

ID-паспорти імунізації отримають COVID-вакциновані у Британії: фото

Британія стане першою країною Заходу, яка розпочне вакцинацію населення. Процес стартує у вівторок, 8 грудня. Мільйони британців у найближчі місяці отримають ID-паспорти імунізації, які підтверджуватимуть проходження вакцинації.

Міністр закордонних справ Британії Джеймс Кліверлі не став заперечувати, що ці ID-картки слугуватимуть своєрідним паспортом, який необхідний для «розблокування життя людей та економіки». Водночас він висловив сподівання, що ID-паспорти імунізації не вимагатимуть як «квиток» для відвідування пабів, ресторанів або спортивних змагань, пише Daily Mail.

До кінця грудня у Британії планують використати до чотирьох мільйонів доз вакцини проти коронавірусу Pfizer і BioNTech. Перша партія вакцини від COVID-19 надійшла минулими вихідними. Схема масової вакцинації у першу чергу стосується людей літнього віку (80+ років), працівників будинків по догляду за літніми людьми та працівників системи охорони здоров’я NHS.

Вакцинація проти коронавірусу у Британії: що відомо

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Автор: УНІАН