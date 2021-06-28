Комбіноване використання доз вакцин від коронавірусу британсько-шведської компанії AstraZeneca і американської Pfizer дає хорошу імунну відповідь.
Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на Оксфордське дослідження.
Дослідження показало, що щеплення вакциною Pfizer найкраще робити через чотири тижні після щеплення AstraZeneca. При цьому змішані схеми прийому двох доз вакцин є ефективними в будь-якій комбінації - як у випадку ін'єкції спершу вакцини AstraZeneca, а потім Pfizer, так і навпаки.
Найкраще антитіла формувалися у людей, які отримували дві дози вакцини Pfizer. Обидва змішані режими давали кращу відповідь, ніж дві дози вакцини AstraZeneca.
Результати були отримані для комбінацій вакцин, що вводяться з чотиритижневим інтервалом 830 учасників.
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