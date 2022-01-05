Жінка вирішила примусово вакцинувати школяра, який прийшов до неї додому.

В США вчителька зробила своєму учневі щеплення без згоди його батьків. 54-річну жінку заарештували. Вона вакцинувала 17-річного хлопця, коли той прийшов до неї додому.

Про це повідомляє NBC News.

Інцидент стався в Нью-Йорку, напередодні Нового року. Школяр повернувся додому після походу в гості до вчительки й розповів своїй мамі, що викладач зробила йому щеплення.

Мати хлопця звернулася в поліцію. Вона вказала, що не давала свого дозволу на вакцинування сина. Поліція ініціювала перевірки й підтвердила, що вчителька не мала права робити учневі щеплення. У неї немає ні медичної освіти, ні дозволів на вакцинацію дітей.

Читайте такожУ США дозволили бустерну дозу COVID-вакцини підліткам та дітям від 5 роківЖінку заарештували, їй пред'явили звинувачення. У школі, де працювала вчителька, відразу ж поспішили відхреститися від інциденту і заявили, що не мають до цього ніякого відношення, адже підозрювана робила учневі щеплення у себе вдома.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Франції виявили новий штам коронавірусу. Вчені підтвердили його у 12 осіб.

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