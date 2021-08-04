Кошти потрібні для придбання тестів, кисню та захисних масок.

Всесвітня організація охорони здоров'я потребує 11,5 мільярдів доларів термінового фінансування на боротьбу з більш заразним варіантом коронавірусу "Дельта".

Про це йдеться в документі ВООЗ, який потрапив у розпорядження Reuters.

Значна частина грошей потрібна для придбання тестів, кисню та масок для обличчя у бідніших країнах. Чверть із них потрібні для закупівлі сотні мільйонів вакцин.

"Програма, створена на початку пандемії, залишається значною мірою недофінансованою, і її координатори зараз визнають, що вона залишиться такою, оскільки багато урядів намагаються вирішувати глобальні потреби COVID "по-іншому", - розповів журналістам анонімний представник ACT-Accelerator.

Як наслідок, вона скоротила майже на 5 мільярдів доларів загальний запит на отримання коштів. Але для цього все ще потрібно 16,8 млрд доларів, а терміново - 7,7 млрд доларів.

Штам коронавірусу "Дельта"

За оцінками американських вчених, "Дельта" значно заразніший, з більшою ймовірністю подолає захист вакцин і може викликати більш серйозне захворювання, ніж всі інші відомі версії вірусу.

Відповідно до внутрішньої презентації, поширеної в центрах контролю та профілактики захворювань США, варіант "Дельта" передається інтенсивніше, ніж віруси, що викликають MERS, SARS, хворобу Ебола, застуду, сезонний грип та вітряну віспу.

Автор: Людмила Жерновська