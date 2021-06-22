Значна кількість бідних країн, які отримують вакцини за схемою COVAX, не володіють достатніми надходженнями доз препаратів для продовження програм вакцинації. На сьогодні програма доставила 90 млн доз в 131 країну.
Як пише ВВС, старший радник генерального директора ВООЗ Брюс Ейлворд зазначив, що цього недостатньо, щоб захистити світ від коронавірусу, який все ще поширюється по світу.
Недолік пов'язують з тим, що деякі країни Африки переживають третю хвилю.
Читайте також"Ми на межі провалу": у ВООЗ зіткнулися з нестачею вакцин в рамках COVAX
Крім того, президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса закликав припинити накопичення вакцин в багатих країнах в той час, коли уряд його країни намагається стримати різке зростання випадків захворювання.
Як повідомляється, до цього часу на континентальній Африці введено лише 40 млн доз, а це менш як 2% населення.
Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки нададуть Україні майже один мільйон доз вакцини від коронавірусу. Це гуманітарна допомога, про яку нещодавно заявили в Адміністрації президента США.
Вакцинація від коронавірусу: що відомо
- У Південній Кореї використовуватимуть комбінацію вакцин AstraZeneca і Pfizer через проблеми з поставками препаратів
- У Великобританії почали прищеплювати від коронавірусу всіх дорослих, щоб прискорити темпи вакцинації в країні
- Польща почала вакцинувати від COVID бездомних
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram