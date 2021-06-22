Недолік пов'язують з тим, що деякі країни Африки переживають третю хвилю.

Значна кількість бідних країн, які отримують вакцини за схемою COVAX, не володіють достатніми надходженнями доз препаратів для продовження програм вакцинації. На сьогодні програма доставила 90 млн доз в 131 країну.

Як пише ВВС, старший радник генерального директора ВООЗ Брюс Ейлворд зазначив, що цього недостатньо, щоб захистити світ від коронавірусу, який все ще поширюється по світу.

Недолік пов'язують з тим, що деякі країни Африки переживають третю хвилю.

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Крім того, президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса закликав припинити накопичення вакцин в багатих країнах в той час, коли уряд його країни намагається стримати різке зростання випадків захворювання.

Як повідомляється, до цього часу на континентальній Африці введено лише 40 млн доз, а це менш як 2% населення.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки нададуть Україні майже один мільйон доз вакцини від коронавірусу. Це гуманітарна допомога, про яку нещодавно заявили в Адміністрації президента США.

Вакцинація від коронавірусу: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко