Бідні країни зіткнулися з дефіцитом COVID-вакцин / фото REUTERS

Значна кількість бідних країн, які отримують вакцини за схемою COVAX, не володіють достатніми надходженнями доз препаратів для продовження програм вакцинації. На сьогодні програма доставила 90 млн доз в 131 країну.

Як пише ВВС, старший радник генерального директора ВООЗ Брюс Ейлворд зазначив, що цього недостатньо, щоб захистити світ від коронавірусу, який все ще поширюється по світу.

Недолік пов'язують з тим, що деякі країни Африки переживають третю хвилю.

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Крім того, президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса закликав припинити накопичення вакцин в багатих країнах в той час, коли уряд його країни намагається стримати різке зростання випадків захворювання.

Як повідомляється, до цього часу на континентальній Африці введено лише 40 млн доз, а це менш як 2% населення.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки нададуть Україні майже один мільйон доз вакцини від коронавірусу. Це гуманітарна допомога, про яку нещодавно заявили в Адміністрації президента США.

Вакцинація від коронавірусу: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко