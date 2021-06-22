Зокрема, Україна вказана у переліку з близько 30 країн, яким нададуть сукупно 14 млн доз препарату.

Білий дім повідомив подробиці того, як саме розподілятимуться 55 з 80 млн доз власних запасів вакцини від коронавірусу, які президент Джо Байден пообіцяв до кінця червня виділити іншим країнам для боротьби з пандемією.

Зокрема, Україна вказана у переліку з близько 30 країн, яким нададуть сукупно 14 млн доз препарату. Конкретні обсяги поставок і бренди вакцин будуть оголошені після того, як адміністрація закінчить узгоджувати логістичні, регуляторні та інші умови окремо з кожною країною.

"На додачу до розподілу з наших власних запасів вакцини, адміністрація Байдена також пообіцяла працювати із американськими виробниками, щоб виготовити для країн світу більше вакцин", - йдеться у повідомленні на сайті Білого дому. Зокрема, США закупить додатково 500 млн доз вакцини Pfizer і пожертвує їх 92 бідним країнам.

Читайте такожУ МОЗ дали рекомендації тим, хто пропустив щеплення другою дозою вакцини"Наша мета - збільшити світове покриття вакцинацією від COVID-19, підготуватись до ймовірних нових хвиль і пріоритизувати медиків та інші уразливі групи", - йдеться в повідомленні, передає Голос Америки.

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Автор: Ірина Погоріла