Дослідження показують, що негативні емоції, в тому числі гнів, ворожість і песимізм, пов'язані з більш високим ризиком серцевих захворювань.

Настрій може впливати на здоров'я. Таку думку висловив доктор Ерін Мічос, глава відділення серцево-судинного здоров'я жінок в медичній школі Джонса Хопкінса в Балтіморі.

Читайте такожНазвано чотири зміни в способі життя, що допомагають знизити рівень стресуДослідження показують, що негативні емоції, включаючи гнів, ворожість та песимізм, пов'язані з підвищеним ризиком серцевих захворювань та меншими шансами на відновлення після таких подій, як серцеві напади, а також погіршення когнітивного здоров'я.

Дослідження, проведене в 2016 році і опубліковане в журналі Health Psychology, показало, що наявність щасливого чоловіка або партнера може поліпшити загальний стан здоров'я людини і сприяти більш здоровій поведінці, наприклад, збільшити фізичну активність, передає medikforum.

Сильні негативні почуття, такі як гнів і стрес, активують мигдалину, сферу мозку, яка обробляє емоції. Вона запускає реакцію організму "бий або біжи" з викидом кортизолу і адреналіну, гормонів, які змушують серце битися швидше, а кров'яний тиск підвищуватися.

Це може призводити до стресу для серця, особливо у людей, які вже мають відповідні захворювання. Тривалий стрес також збільшує запалення і знижує імунну відповідь організму.

У свою чергу позитивні емоції скорочують кількість кортизолу. У жінок це призводить до підвищеного вироблення естрадіолу, типу естрогену, який має важливе значення для збереження здоров'я мозку.

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Автор: УНІАН