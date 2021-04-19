Надмірне споживання кофеїну може призводити до зневоднення організму. Потенційно це підсушує голосовий апарат.

Кава має безліч переваг: від зниження ризику хвороби Альцгеймера і Паркінсона до полегшення головних болів і збереження здоров'я печінки. Але і з корисним продуктом можна переборщити.

Читайте такожАвстралійські вчені визначили небезпечну дозу кавиОднією з ознак того, що людина занадто багато споживає кави, може стати зміна голосу. Зокрема, поява ознак напруги в ньому. Доктор Пол Брайсон з Клівлендського центру голосу, каже, що зловживання кофеїном може призвести до напруги голосу.

"Надмірне споживання кофеїну може призводити до зневоднення організму. Потенційно це підсушує голосовий апарат, який природним чином виділяє змазку. Її недолік знижує вібрацію", - розповів Брайсон.

Ранніми симптомами голосового перенапруження, на які слід звернути увагу, може бути біль в горлі, дискомфорт при розмові, зниження висоти звуку, втрата вокального діапазону, відчуття першіння в горлі, бажання відкашлятися або прочистити горло, а також різкий або хрипкий голос, передає medikforum.

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Автор: Ірина Погоріла