Фахівці виділили сім ознак, які говорять про те, що людині абсолютно не цікава думка інших про її персону і рішення, які вона приймає.

Подорослішавши, люди починають відчувати на собі тиск з боку сім'ї та інших важливих людей в житті, з вимогою здобути освіту, зробити хорошу кар'єру, створити сім'ю і взагалі домогтися успіху.

Однак, багато хто замислюється над тим, як було б добре жити своїм життям і забути про тиск і очікування оточуючих, пише Hackspirit. У зв'язку з цим психлоги назвали сім ознак того, що вас перестало хвилювати, що думають люди про ваші життєві рішення.

1. У вас є свій стиль. Найбільш очевидною ознакою того, що ви звільнилися від очікувань інших людей, є те, що у вас є своя манера одягатися і стежити за собою. Це означає, що ваш зовнішній вигляд не залежить від тенденцій чи очікувань інших. Ви не відчуваєте необхідності підлаштовуватися під те, що популрне або модне.

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Коли ви є рабом моди і відчуваєте, що вам потрібно одягатися так, щоб вписатися в групу, або, щоб вас вважали "модною", ви часто в підсумку намагаєтеся змусити себе. Але коли ви звільнитеся від цього мислення, ви знайдете свободу носити свій власний стиль.

2. Ви впевнено висловлюєте свою думку. Відмова від висловлення своєї думки завдає серйозної шкоди вашій впевненості в собі. Якщо ви постійно говорите собі: "Ти не можеш так говорити" або "Тримай це при собі", ви підсвідомо зміцнюєте переконання, що ваша думка недостатньо обгрунтована. Якщо ви відмовитеся від такої практики, то це чудовий знак того, що ви цінуєте себе більше, ніж дбаєте про те, що про вас думають інші.

3. Ви перестали постійно порівнювати себе з іншими. Ці порівняння можуть ніколи не закінчитися, ми доповнюємо список порівнянь себе з іншими людьми протягом життя. Звільнення від цього показує, що ви дійсно перейшли на новий рівень.

4. Тебе оточують справжні друзі. Якщо ви зможете перестати дбати про те, що люди думають про ваш вибір і ваш соціальний статус, ви зможете знайти абсолютно нову свободу і почуття щастя. У вас також залишаться справжні друзі, які дійсно піклуються про вас.

5. Ви не завжди шукаєте зовнішнього підтвердження. Коли ви зможете припинити шукати підтвердження чомусь ззовні, це ознака того, що ви стали більш впевненими в собі. Ви можете підтвердити себе і повірити, що вибір, який ви робите, правильний для вас.

6. Ви щасливі бути самим собою. Це явна ознака того, що вас перестало хвилювати, що люди думають про ваші життєві рішення, коли ви щасливі бути самим собою. Тобто ви можете висловити свою індивідуальність, а не намагатися її приховати або придушити. Якщо ви можете впевнено висловлювати свої думки, навіть якщо знаєте, що вас вважатимуть іншим і навіть дивним, це показує, що вас перестало хвилювати те, що думають інші.

7. Ви не боїтеся робити помилки. Ніхто насправді не хоче зазнати невдачі. Але реальність така, що іноді це трапляється. Тож якщо ви не можете уникнути невдачі, ви можете принаймні переосмислити її та сприйняти як корисний досвід. Отже, якщо ви більше не боїтеся невдачі, а натомість приймаєте її, ви перестаєте турбуватися про те, що думають інші.

Інші люди можуть критикувати ваші рішення, наприклад, освіту, яку ви отримали чи не отримали, кар'єрний шлях, який ви обрали, і навіть ваші стосунки. Але ці сім ознак того, що ви перестали дбати про те, що люди думають про ваші життєві рішення, показують, що ви пішли далі.

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