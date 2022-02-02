Киянка і її син стали рекордсменами столичного центру репродуктивної та перинатальної медицини.

Історія хлопчика, який вижив, і його мами, яка заради нього "повернулася з того світу". Жанна та Сашко стали рекордсменами столичного центру репродуктивної та перинатальної медицини. Але це сумний рекорд - 108 днів у пологовому, більшість часу - в реанімації. Причина - COVID-19. За їхні життя боролися всі - від санітарок до професорів.

Як ідеться у сюжеті ТСН, Сашкові вже 2 місяці, але зі своєю мамою він разом лише 12 днів. Маленький хлопчик народився з вагою 1,4 кг, але зараз вже набрав і важить 2,6 кг. Від самого народження він борець.

"Татчин характер, а мамине – лоскоту боїться", - жартує мама Сашка.

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Жанна захворіла на коронавірус, коли була вагітною. Щеплення вона не робила. З діагнозом COVID-19 вона майже одразу потрапила до інтенсивної терапії. У листопаді 2021 року тут було в 1,5 раза більше хворих, аніж відділення може прийняти: розраховане на 6 ліжок, а було 10 пацієнток, які перебували на штучній вентиляції легень.

Жанна потребувала все більше кисню.

"Вона була дуже важка, і мама ця могла померти, і дитина могла померти", - згадує акушер-гінеколог В'ячеслав Камінський.

Сашко народився на 31 тижні, породілля була на штучній вентиляції. Новонароджений опинився у дитячій інтенсивній терапії.

"Хлопчик пережив штучну вентиляцію легень, декілька переливань крові", - розказує лікар з відділення інтенсивної терапії.

Медики ухвалили рішення - Сашко має повернути мамі жагу до життя. Коли малюк почав сам дихати, лікарі стали носити його до мами, яка була у критичному стані, але могла зустрічатися з сином.

Спочатку жінка не могла навіть заговорити до нього через трубку в горлі, але ж тримала на руках.

"Серце відчуло своє, важко було звісно", - розказує зараз Жанна.

За осінь у цих лікарів було 400 пацієнток з коронавірусом. Звісно, врятувати вдалося не всіх. Але історія Жанни та Сашка, які 108 днів боролися за життя - надихнула медиків. Сьогодні Жанна та її первісток Сашко вже вдома. І попереду ціле життя.

Лікарі сподіваються, що майбутні мами потурбуються про себе і своїх немовлят.

"Якби була вакцинована, то все було б значно легше", - погоджується мама маленького Сашка.

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