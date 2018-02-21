В Одесі вночі згорів "Лексус" депутата міськради (відео)

Автомобіль належав депутату міськради від Блоку Петра Порошенка "Солідарність" Петру Іонову.

Автомобіль Lexus RX згорів сьогодні вночі в Обсерваторному провулку Одеси (район Ланжерона і парку Шевченка).

Як повідомили «Думській» очевидці, машина спалахнула приблизно в 3 години ночі. Пізніше стало відомо, що автомобіль Lexus RX-400, що згорів сьогодні вночі в Обсерваторному провулку Одеси, належав депутату міськради від Блоку Петра Порошенка «Солідарність» Петру Іонову.

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Відео: YouTube Новини Думська

Поки невідомо, чи мав місце підпал. Сам Іонів подію не коментує.

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