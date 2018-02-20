У центрі Одеси невідомий підпалив Volkswagen судді

Біля автомобіля виявили обгорілу пластикову пляшку і коробку сірників.

В історичному центрі Одеси сьогодні невідомі підпалили Volkswagen, припаркований неподалік від будівлі Одеського апеляційного адміністративного суду.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, у вівторок на спецлінію «102» надійшло повідомлення про те, що на вулиці Торговій горить припаркований автомобіль Volkswagen. За непідтвердженими даними, іномарка належить одному із суддів.

Читайте такожУ Хмельницькому невідомий підпалив відділення російського "Сбербанку"За вказаною адресою було негайно направлено слідчо-оперативну групу Приморського відділу поліції і фахівців Державної служби з надзвичайних ситуацій. «Після завершення заходів з пожежогасіння правоохоронці виявили біля автомобіля обгорілу пластикову пляшку і коробку сірників», - повідомили в главку.

Вирішується питання про внесення відомостей за цим фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Встановлюються обставини події і особи, причетні до підпалу.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно одесит розтрощив сокирою автівки у дворі суду у Києві.